Fauci, il vaccino potrebbe essere pronto prima del previsto (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto prima del previsto. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto prima del previsto. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e mem ...