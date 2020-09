Falchi, blitz nella notte: tre arresti per spaccio e tentata rapina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri notte i “Falchi” della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato alle Rampe San Giovanni Maggiore a Pignatelli un uomo a bordo di un motoveicolo che ha consegnato qualcosa a due persone in cambio di denaro. I poliziotti li hanno bloccati ed hanno trovato i due acquirenti in possesso di due involucri di cocaina, mentre lo spacciatore deteneva ancora una bustina di marijuana del peso di circa 1,5 grammi e la somma di 40 euro. Bruno Rinaldi Tracano, 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente. Inoltre, stanotte i “Falchi” ... Leggi su anteprima24

Napoli, blitz nella Galleria Quattro Giornate: due arrestati per furto

Ieri mattina gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in zona Mergellina per il furto di ...

