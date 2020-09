Dalla Francia, l'Equipe tuona: "Neymar positivo al Covid-19! Insieme a lui 2 compagni del PSG in vacanza ad Ibiza" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tre calciatori del Paris Saint-Germain sono risultati positivi al Coronavirus: si tratta di Neymar, Di Maria e Paredes. Leggi su 90min

Giorgiolaporta : Se rientri dalla #Grecia (3 mila contagi nelle ultime due settimane) vieni sottoposto a #tampone; se rientri dalla… - RobTallei : 5429 per la precisione. Ma per chi entra in Italia dalla Francia nessuna restrizione. - Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #Staseraitalia+++ CLIPPINO 2 (grazie a @strange_days_82) Dalla Francia alla Sardegna, racc… - Marina48118673 : RT @Giorgiolaporta: Se rientri dalla #Grecia (3 mila contagi nelle ultime due settimane) vieni sottoposto a #tampone; se rientri dalla #Fra… - 1995Gabriele : @udogumpel Ma non si era rifugiato dalla figlia in Francia ? -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Dalla Francia alla Cina riaprono le scuole. Ecco come Corriere della Sera Coronavirus: Speranza,11 milioni di mascherine per la scuola

Rispetto alla precedente informativa "il quadro epidemiologico europeo è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi". Lo ha detto il ministro della Salute, R ...

Macfrut Digital, tutto esaurito alla 'prima' virtuale del settore

Cesena, 2 set. (Labitalia) - Tre giorni dedicati al mondo dell’ortofrutta nell’evento leader globale del settore. È Macfrut Digital, la piattaforma (Natlive) di business dedicata agli operatori dell’o ...

