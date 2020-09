Crotone, Vrenna: «Magallan un segreto. Vlahovic sarebbe un colpo» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Raffaele Vrenna ha fatto il punto sul calciomercato del Crotone: le dichiarazioni del direttore generale rossoblù Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha fatto il punto sul calciomercato dei rossoblù ai microfoni di Sky Sport. Magallan – «Prima di de Ligt si parlava di lui all’Ajax, è un giocatore importante che siamo riusciti a portare a Crotone con un grosso sforzo economico. Siamo riusciti a tenere la trattativa segreta, il giocatore ancora non ha firmato ma è in procinto di farlo quindi speriamo si concluda nel miglior modo possibile». AGOUMÈ ED ESPOSITO – «Sono due profili importantissimi che farebbero comodo al Crotone. L’Inter è stata molto impegnata con le ... Leggi su calcionews24

