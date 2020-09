Covid, boom di contagi nel Vesuviano: aumenta il numero dei positivi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – aumenta il numero dei casi positivi nell’area vesuviana. Poco più di 70 tamponi effettuati, a partire da domenica, dall’Asl sui cittadini ercolanesi rientrati dall’estero o da altre regioni italiane hanno dato esito: sono tre i nuovi casi positivi. Nella città di Ercolano sono stati registrati nuovi contagi, si tratta di un ragazzo rientrato da un periodo di vacanze fuori regione e i due figli di un cittadino risultato positivo nei giorni scorsi e quindi già sottoposti al regime di quarantena obbligatoria. I nuovi contagiati sono asintomatici e tutti e nei loro confronti è stato disposto l’isolamento domiciliare. Ad informare la cittadinanza è il sindaco Ciro Buonajuto che rinnova ... Leggi su anteprima24

Dopo la scuola, riparte anche l'università. Mentre la Ministra Azzolina lavora al rientro in classe, Il Ministro Manfredi fornisce le linee guida con le cinque regole base da seguire per garantire la ...

di Lisa CiardiRientro a lavoro in sicurezza? Le aziende si organizzano e propongono ai dipendenti screening sierologici e tamponi oro-faringei. In aggiunta alle attività di controllo organizzate dalla ...

