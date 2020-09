Coronavirus: appello scienziati, 'stop a doppio tampone, ecco le 3 ragioni' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - stop al doppio tampone negativo. Dagli scienziati autori di 'Pillole di Ottimismo' un appello alle principali cariche istituzionali italiane, al ministro della Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché venga abbandonata la procedura secondo la quale un paziente affetto da Covid-19 viene considerato ufficialmente malato e contagioso, finché per due volte consecutive l'analisi del tampone nasofaringeo non dia esito negativo. Nella missiva la squadra, diretta dal virologo Guido Silvestri e da Paolo Spada, chiede che l'Italia si adegui alle nuove direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e riduca a 10 giorni il periodo di malattia per Covid-19 (più 3 giorni senza sintomi, nel caso ve ne fossero), ... Leggi su liberoquotidiano

Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha decisamente ascoltato l’appello rivolto ieri in Commissione al Parlamento del Commissario agli Affari Economici Ue Paolo Gentiloni: «Per il Mes noi abbia ...

"Stop al doppio tampone negativo per considerarsi guariti": le 3 ragioni degli scienziati

Stop al doppio tampone negativo. Gli scienziati autori di ‘Pillole di Ottimismo’ hanno lanciato un appello alle principali cariche istituzionali italiane, al ministro della Salute e al Comitato Tecnic ...

