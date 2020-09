Convertite, stuprate e sposate: il dramma delle cristiane rapite in Pakistan (Di mercoledì 2 settembre 2020) Maira Shahbaz, Huma Younus, Saneha Kinza Iqbal, “Algeena” (un nome di fantasia utilizzato ai fini della tutela personale, in questo caso da Asia News) e tante altre: queste ragazze hanno delle caratteristiche in comune: quella di essere cristiane e quella di essere state sequestrate in Pakistan, nazione dove l’estremismo islamico continua a rappresentare un paradigma … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Convertite stuprate Pakistan, Maira Shahbaz scappata dalla casa del rapitore Romasette.it ASIA/PAKISTAN - I leader delle minoranze: "Urge un'azione del governo per tutelare le ragazze rapite e convertite con la forza all'islam"

Faisalabad (Agenzia Fides) - "Siamo confortati dal fatto che Maira Shahbaz, minorenne cristiana vittima di matrimonio forzato, dopo il suo rapimento e la conversione all'Islam, sia tornata a riunirsi ...

Pakistan. Maira, rapita da un musulmano e violentata, è scappata

tratto da Acs – Maira Shahbaz, la 14enne cattolica pakistana rapita e violentata, è scappata dalla casa di Mohamad Nakash, l’uomo che secondo l’Alta Corte di Lahore sarebbe suo legittimo marito perché ...

Faisalabad (Agenzia Fides) - "Siamo confortati dal fatto che Maira Shahbaz, minorenne cristiana vittima di matrimonio forzato, dopo il suo rapimento e la conversione all'Islam, sia tornata a riunirsi ...tratto da Acs – Maira Shahbaz, la 14enne cattolica pakistana rapita e violentata, è scappata dalla casa di Mohamad Nakash, l’uomo che secondo l’Alta Corte di Lahore sarebbe suo legittimo marito perché ...