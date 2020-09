“Che colpo!”. Flavio Montrucchio esulta: una splendida notizia per il conduttore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Qualche giorno fa Flavio Montrucchio e sua moglie Alessia Mancini hanno ufficializzato che lavoreranno insieme per la prima volta in assoluto, conducendo la trasmissione ‘Bake Off Junior’. Adesso però una grandiosa notizia riguarda solamente il conduttore, che è tornato a presentare un programma ottenendo un successo clamoroso. Nella giornata di ieri, martedì primo settembre, ha condotto puntate inedite di ‘Primo Appuntamento’, riscuotendo un consenso sopra le attese. Infatti, è stato in grado di essere visto da 760 mila telespettatori, con uno share pari al 4%. Un dato straordinario da considerare è anche il 6,5% di share relativo al target donne dai 15 ai 54 anni. La prima stagione del reality in onda su Discovery ha collezionato un vero e proprio record. ... Leggi su caffeinamagazine

