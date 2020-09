Bianca Guaccero in bikini? Detto fatto... Due pezzi in barca, un fisico pazzesco. Occhio al dettaglio, là sotto... | Guarda (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un bikini di fine estate esplosivo per Bianca Guaccero. I fan la vogliono vedere in costume? Detto fatto... parafrasando il titolo del talk che la bella pugliese conduce su Raidue dopo averlo ereditato da Caterina Balivo. Il due pezzi floreale fa ancora respirare l'aria di mare e sole, mentre la 39enne presentatrice e attrice si fa coccolare dalle onde a bordo di una barca. "Relax...smile... & friends", scrive lei raccogliendo i commenti entusiastici dei suoi ammiratori. Il fisico è pazzesco, l'addome tiratissimo grazie a palestra, corretta alimentazione e vita sana. E c'è chi allarmato le chiede quando torna in tv: va bene vederla in vacanza, ma in diretta è meglio. 22 h Leggi su liberoquotidiano

