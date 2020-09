Beatrice Valli, la risposta sulle donne senza figli fa scoppiare la polemica: ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice (Di mercoledì 2 settembre 2020) Beatrice Valli su Instagram parla delle donne senza figli, in tantissimi la attaccano e criticano, ecco cosa è successo Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Beatrice Valli, divenuta nota anni fa per aver partecipato nei panni di corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Poche ore fa la Valli ha risposto ad alcune domande sul suo profilo Instagram, una risposta l’ha fatta finire al centro di moltissime critiche e polemiche. Quale? Un utente le ha chiesto se è faticosa la vita con tre bimbi. Lei ha risposto: “Quando ... Leggi su nonsolo.tv

