Ariano Irpino, Pensionati a sostegno di Mastandrea con la lista “Democrazia e Progresso” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, alle urne anche per il rinnovo del Consiglio Comunale di Ariano (AV), un appuntamento importante, com’è importante la scelta che i cittadini di Ariano, dovranno fare e che si ripercuoterà sul futuro di questa città, seconda per importanza dopo Avellino. Certo, Ariano non è un’isola felice, né, del resto poteva esserlo, tenuto conto del quadro generale, economico e sociale, che ha messo a dura prova, i gangli vitali della nostra società. In questo difficile momento, in cui si dibatte il “sistema Paese”, il Partito Pensionati – ha dichiarato il segretario provinciale di Avellino, Antonio de Lieto – ritiene che vi ... Leggi su anteprima24

