Antonella Clerici, brutta notizia: slitta il suo programma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pronta a ritornare sul piccolo schermo con È sempre mezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici slitta ancora. slitta È sempre mezzogiorno Sarebbe dovuto partire il 7 settembre 2020, salvo poi essere posticipato al 21 dello stesso mese. Ebbene, nel corso delle ultime ore è stato comunicato l’ennesimo slittamento del programma, con la prima puntata … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

- italiaserait : Antonella Clerici, slitta ancora il ritorno in onda: la situazione

La prima conferenza stampa della stagione, la prima ‘in presenza’ come si dice in gergo Covid 19, si è svolta questa mattina a Viale Mazzini nella sala degli Arazzi della Rai. Location istituzionale p ...Ancora una volta è slittata la data prevista per il debutto televisivo di È sempre mezzogiorno, nuovo programma condotto da Antonella Clerici. Lo show avrebbe dovuto esser trasmesso il 7 settembre, ma ...