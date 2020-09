Al via i lavori a Villa Mylius per il primo Parco inclusivo (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Oggi è una giornata fantastica perché vediamo realizzarsi il sogno a cui abbiamo lavorato per mesi". Parola di Anita Romeo ed Emanuela Solimeno, le due mamme che hanno ideato il primo Parco inclusivo ... Leggi su ilgiorno

virginiaraggi : Vanno avanti i lavori in via IV Novembre, uno degli interventi previsti nel “Piano Sanpietrini” con cui andremo a r… - virginiaraggi : Stiamo restituendo agli studenti le palestre in diverse scuole di Roma. Sono partiti i lavori di riqualificazione d… - ComuneMI : Al via i lavori della #ciclabile nel tratto tra via Sforza (da via S. Barnaba) e via Pontaccio (angolo via Mercato)… - boettoisabella1 : RT @romamobilita: #Ricorda: fino al 7 settembre chiuso per lavori alla rete fognaria vicolo Colle della Strega. Deviata la linea 763, in di… - TazioTassini : RT @virginiaraggi: Vanno avanti i lavori in via IV Novembre, uno degli interventi previsti nel “Piano Sanpietrini” con cui andremo a riqual… -

Ultime Notizie dalla rete : via lavori Montagna, al via lavori ristrutturazione Rifugio Zilioli Agenzia ANSA Ponte San Michele, rocciatori in azione Rush finale per la riapertura ai treni

Calusco d’Adda, al lavoro per completare i lavori e consentire il via ai treni dal 14 settembre, a due anni esatti dallo stop. Gli ultimi ritocchi, dopo il ripristino della circolazione. È conto alla ...

Dal sogno della caserma alla discarica fuori casa: gli ostaggi dei rifiuti di Ercolano

Ma nel caso di via Acampora, la nuova tenenza è diventata – a causa dell’incuria della ditta che ha realizzato i lavori, ma non solo – una vera e propria piaga. Infatti, come denuncia Dante Iacomino ...

Calusco d’Adda, al lavoro per completare i lavori e consentire il via ai treni dal 14 settembre, a due anni esatti dallo stop. Gli ultimi ritocchi, dopo il ripristino della circolazione. È conto alla ...Ma nel caso di via Acampora, la nuova tenenza è diventata – a causa dell’incuria della ditta che ha realizzato i lavori, ma non solo – una vera e propria piaga. Infatti, come denuncia Dante Iacomino ...