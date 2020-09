Ztl, Appendino e Lapietra rinunciano al ticket di ingresso. Lo Russo (PD): “Buona notizia per Torino” (Di martedì 1 settembre 2020) Dal rinvio alla rinuncia definitiva. Cade il progetto di “Torino Centro Aperto” voluto dall’assessora Maria Lapietra. La giunta comunale di questa mattina ha infatti rinunciato all’ipotesi di un ticket a pagamento per l’ingresso in zona ZTL. La riforma della Ztl era stata annunciata dall’amministrazione Appendino già lo scorso anno, poi l’emergenza sanitaria legata al Covid aveva portato a uno stop e a un rinvio dei tempi che si è concluso con un nulla di fatto. Soddisfazione da parte del capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo: “Davvero una buona notizia per la Città. La scusa è la pandemia del Covid la realtà è che si sono accorti dopo anni che il progetto era sbagliato e anzi ... Leggi su nuovasocieta

