WhatsApp Desktop: opzione per il tema di sistema (Di martedì 1 settembre 2020) Breve comunicato per informarvi che WhatsApp Desktop si è aggiornato introducendo una nuova opzione per impostare il tema di sistema. Changelog tema di sistema: recandosi in Impostazioni > tema è ora possibile selezionare la voce “Predefinito”. Selezionando questa opzione viene applicato il tema (chiaro o scuro) impostato su Windows 10. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di WhatsApp Desktop è numerata 2.2035.14.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti. Link Microsoft Store Leggi su windowsinsiders

