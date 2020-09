[VIDEO] – LA SSC Napoli saluta Callejon (Di martedì 1 settembre 2020) La SSC Napoli saluta Callejon con un VIDEO sul proprio profilo Twitter Da oggi Josè Maria Callejon non è più un calciatore del Napoli. La … L'articolo VIDEO – LA SSC Napoli saluta Callejon proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscnapoli : 1000 anime, 1 maglia. La nuova Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre - Francesca_Only : RT @sscnapoli: 1000 anime, 1 maglia. La nuova Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre - JaimeFermn1 : RT @sscnapoli: 1000 anime, 1 maglia. La nuova Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre - vk9official : RT @sscnapoli: 1000 anime, 1 maglia. La nuova Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre - FrancescoZazza4 : RT @sscnapoli: 1000 anime, 1 maglia. La nuova Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO SSC

Stylo24

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.Allenamento mattutino per gli azzurri in ritiro a Castel di Sangro. Nei video pubblicati su Instagram dalla SSC Napoli, ecco lo stadio Patini ed un pallone.