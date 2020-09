Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 11:30 (Di martedì 1 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto di Astral infomobilità servizio della Regione Lazio apriamo con Viterbo lunghi incolonnamenti sulla Cassia tra fiere Viterbo Nord verso il centro città a causa dei lavori di ripristino della viabilità Dopo il maltempo delle scorse perfetto incolonnamenti Anche sulla provinciale Commenda da strada del garinei in provincia di Roma per traffico intenso code sulla Salaria Monterotondo Scalo sulla Tiburtina tra Settecamini Setteville da Tivoli a Tivoli Terme code nei due sensi di marcia anche sulla Palombarese in zona Santa Lucia tra Ponte delle Tavole via di Santa Lucia in Roma sulla Cassia ancora code a tratti tra l’ho già detto ma di Nerone sulla Pontina tra il ... Leggi su romadailynews

