Usa, a New York la polizia rinnova il codice per punire gli agenti violenti (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Il dipartimento della polizia di New York, il piu’ grande degli Stati Uniti, e’ pronto a introdurre nuove sanzioni disciplinari per sanzionare quegli agenti che adottano specifici comportamenti di natura violenta. L’annuncio e’ arrivato ieri, nel pieno di una mobilitazione nazionale che prosegue da fine maggio contro l’uso eccessivo della forza da parte dei corpi di polizia, dopo la morte per soffocamento del cittadino afroamericano George Floyd mentre era in custodia di quattro agenti a Minneapolis. Per accogliere le istanze di cambiamento provenienti dai movimenti di protesta, la bozza del nuovo regolamento e’ stata resa pubblica e per i prossimi 30 giorni i cittadini sono invitati a inviare suggerimenti, critiche o osservazioni per migliorare il documento, prima di essere adottato ufficialmente. Leggi su dire

dellorco85 : Nel New Hampshire (USA) arriva la prima autorizzazione attraverso un disegno di legge per le '#autoVolanti'. Una vo… - Force141592714 : Ma la vera questione è: se in 3 stati USA il 90% dei test PCR ha prodotto falsi positivi (New York Times) perché es… - rossimone77 : @GennaroLaurenza Tipo Cina e Vietnam? O gli USA del New Deal? - cubainforma : New post: Elezioni USA: spettacolo ripugnante - MbgVIKING : @archillect USA new urban milita ride. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Usa New Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il New York Times: «Negli Usa chi scherza sul blackface si dimette» Corriere della Sera DIRETTA US OPEN 2020/ Streaming video tv: Sonego eliminato da Mannarino

Chiuse le prime gare del primo turno degli US Open 2020: l’azzurro Sonego, atteso al match contro Mannarino, è riuscito a strappare un solo set al francese, vinto 2-6 dopo aver perduto però i primi du ...

Us Open: Cuevas e lo smash da seduto nella Top 5 del day 1. VIDEO

A New York va in archivio la prima giornata degli Us Open e la palma del miglior punto va senza ombra di dubbio a Pablo Cuevas. L'uruguaiano, non nuovo a magie con la racchetta, cede al tie-break del ...

Chiuse le prime gare del primo turno degli US Open 2020: l’azzurro Sonego, atteso al match contro Mannarino, è riuscito a strappare un solo set al francese, vinto 2-6 dopo aver perduto però i primi du ...A New York va in archivio la prima giornata degli Us Open e la palma del miglior punto va senza ombra di dubbio a Pablo Cuevas. L'uruguaiano, non nuovo a magie con la racchetta, cede al tie-break del ...