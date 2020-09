‘Uomini e Donne’, la neo tronista 18enne Sophie Codegoni è già ricorsa alla chirurgia estetica? Le foto del prima e del dopo che stanno fanno discutere il web (Di martedì 1 settembre 2020) Non è ancora iniziata, ma la nuova stagione di Uomini e Donne sta già facendo discuterei. Tra il ritorno di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, lo scontro tanto atteso tra Sammy Hassan e Giovanna Abate dopo la fine della loro fugace relazione e la presentazione dei nuovi tronisti, i fan del dating show di Canale 5 non vedono l’ora che sia il 7 settembre per assistere alla prima puntata. A destare ancora più curiosità nei telespettatori hanno contribuito anche alcune foto emerse dai social di una delle nuove troniste, Sophie Codegoni, proprio in queste ultime ore. La 18enne milanese, che fa l’indossatrice per i capi di Chiara Ferragni, sembra infatti che nonostante la giovane età sia già ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Eroici donne e uomini in divisa, troppo spesso dimenticati e insultati, perfino speronati dalla signorina Carola, i… - lucianonobili : La scuola #MeritareLEuropa è stata bella: uno spazio di futuro. Se tutto questo esiste, se oggi in Italia c’è un ac… - matteosalvinimi : E, permettetemi, un GRAZIE, non scontato, di cuore alle Forze dell'Ordine, alle donne e agli uomini in divisa che a… - AnnaFado : RT @PBerizzi: La Costituzione è dappertutto e non è mai troppo presto per iniziare a conoscerla. Ai bambini la puoi insegnare con un raccon… - mony76 : RT @PBerizzi: La Costituzione è dappertutto e non è mai troppo presto per iniziare a conoscerla. Ai bambini la puoi insegnare con un raccon… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia