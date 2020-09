Turismo, Solinas chiede i danni per la campagna anti-Sardegna (Di martedì 1 settembre 2020) Cagliari, 1 set – La narrazione allarmistica giallofucsia, amplificata dai media filogovernativi, dell’aumento dei contagi dovuto alle vacanze in Sardegna, alla movida e alle discoteche dell’isola, ha inflitto un duro colpo al Turismo, già in crisi per via della serrata generale anti-coronavirus. E adesso il governatore della Sardegna Christian Solinas chiede i danni. Infatti ha dato mandato ai legali della Regione di valutare il danno reale della campagna mediatica scatenata dopo i contagi nell’isola a ridosso di Ferragosto. A confermarlo è il vicepresidente della Giunta regionale di centrodestra, Alessandra Zedda (FI), sottolineando che purtroppo “continuano ad arrivare disdette e soprattutto si è ... Leggi su ilprimatonazionale

