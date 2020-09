TikTok, a chi venderà la sua attività USA: le anticipazioni (Di martedì 1 settembre 2020) La nota vicenda legata alla cessione delle operazioni statunitensi di TikTok a un’azienda Statunintense voluta da Trump con un ordine esecutivo si è intricata di recente a fronte dell’ingresso della Cina nella querelle. Potrebbe però esserci a breve una svolta: lo sviluppatore ByteDance sembra aver già scelto a quale azienda potrebbe vendere parte della sua app, se obbligata a farlo. TikTok, a chi vendere le attività Usa A svelare questa possibilità è stata l’emittente statunitense CNBC, anticipando che un comunicato ufficiale potrebbe giungere già nella giornata di oggi. Chi potrebbe comprare TikTok in USA?ByteDance non ha mai fatto uscire niente sulle aziende con le quali è in contatto né sulle preferenze del gruppo. Le indiscrezioni ... Leggi su italiasera

