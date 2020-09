Testa di gattino trovata davanti casa di animalista, ipotesi intimidazione (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – La Testa di un gattino è stata ritrovata a Vitulazio, in provincia di Caserta, davanti la casa di una donna che si occupa in modo autonomo di curare gli animali. Sulla pagina facebook ‘Giustizia animalista’ si parla esplicitamente di intimidazione alla donna. “Hanno decapitato un micetto indifeso per intimorire una volontaria del luogo, facendole trovare la sua Testa in giardino. Ci dicono – si legge nel post accompagnato da una foto – che il Partito animalista Italiano si costituirà parte civile. Gli altri invece cosa stanno facendo, a parte cercare di racimolare voti? Invitiamo tutti a sollecitare le autorità del luogo, ... Leggi su anteprima24

