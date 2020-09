Tennis, Us Open: fuori anche Sinner, si salva solo la Giorgi (Di martedì 1 settembre 2020) A salvare la massiccia partecipazione italiana all'Open degli Stati Uniti, record di 10 azzurri nel tabellone di singolare maschile,, ci pensa Camila Giorgi, prima e unica di giornata a passare il ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Open

Circuito WTA : OSAKA: “POTREI STARE MEGLIO, SARÀ DURA CON GIORGI” Grand Slam : US OPEN: CAMILA GIORGI SALVA I COLORI AZZURRI Grand Slam : US OPEN: DJOKOVIC SUL VELLUTO, FUORI ISNER E SCHWARTZMAN Grand ...(ANSA) - ROMA, 01 SET - Jannick Sinner non ce l'ha fatta a superare il primo turno degli US open a New York. Il russo Karen Khachanov, n.16 del mondo, ha infatti battuto il 19enne altoatesino per 3-6 ...