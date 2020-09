Scuola: niente mascherina in classe e accordo sui bus. Ma alcune Regioni vogliono rinviare (Di martedì 1 settembre 2020) High school students at school Scuola, il no alla mascherina in classe se viene rispettata la distanza di un metro tra i banchi e i ragazzi sono fermi o seduti, è l’indicazione definitiva del Comitato tecnico scientifico in vista della ripresa delle lezioni. «Per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina nella Scuola primaria (ma anche in quella secondaria) – dicono gli esperti del Cts – può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione» (tipo cori e canti). Leggi anche › Rientro a ... Leggi su iodonna

