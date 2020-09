Scuola, 6 Regioni rinviano. Mascherine, gli scienziati: «Ai banchi non servono» (Di martedì 1 settembre 2020) Ora che è tutto più o meno pronto, e che anche sui trasporti Regioni e governo hanno trovato un'intesa, il cerino arde tutto nelle mani della ministra dell'Istruzione Lucia... Leggi su ilmessaggero

sbonaccini : Raggiunto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali anche sul trasporto pubblico locale e scolastico, un altro… - Regione_Abruzzo : #Scuola In Abruzzo inizio lezioni fissato al 24 settembre - RaiNews : Accordo tra governo e rappresentanti enti locali - folliaordinaria : RT @EugenioGiani: La prossimità ha consentito a @regionetoscana di modellare con elasticità il nostro sistema sanitario per dare risposte r… - ilmessaggeroit : Scuola, 6 Regioni rinviano. Mascherine, gli scienziati: «Ai banchi non servono» -