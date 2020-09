Rolls-Royce Ghost - Svelata la nuova generazione (Di martedì 1 settembre 2020) La Rolls-Royce ha svelato la nuova Ghost, modello che rappresenta il più grande successo commerciale della Casa di Goodwood nei suoi 116 anni di storia. Una berlina, quella appena presentata, che il ceo Torsten Müller-tvös definisce ''minimalista, ma estremamente complessa'', in cui tutto è stato ridisegnato e ingegnerizzato partendo da zero: ''gli unici componenti che abbiamo ripreso dalla prima sono lo Spirit of Ecstasy (liconica statuetta posta sulla punta del cofano, ndr) e gli ombrelli''. Il design. Lo stile del nuovo modello segue unidea di minimalismo esteriore definito Post Opulence, che rappresenta la rinnovata idea del lusso del marchio britannico. Linee semplici, rispettose dei canoni tradizionali, ridefiniscono lopulenza della limousine, peraltro esaltata da giochi di luce: 20 diodi a ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Rolls-Royce Ghost - Svelata la nuova generazione - fabiocavagnera : RT @motorionline: #RollsRoyceGhost: tutte le novità della seconda generazione - motorionline : #RollsRoyceGhost: tutte le novità della seconda generazione - HelpTecnoBlog : Ora in diretta la presentazione della nuova Rolls Royce Ghost: - NewsAutoItalia : Ora in diretta la presentazione della nuova Rolls Royce Ghost: -