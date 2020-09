Resident Evil Village sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Quando Capcom ha presentato Resident Evil Village a giugno, confermò che avrebbe condiviso un altro aggiornamento sul gioco in agosto. Bene, agosto è ormai finito e se vi stavate chiedendo perché il gioco survival horror non si sia presentato, Capcom ha una risposta.Su Twitter, la società ha confermato che porterà Resident Evil Village al Tokyo Game Show 2020, che si svolgerà dal 23 al 27 settembre. Nel tweet, Capcom conferma anche che l'aggiornamento previsto per agosto è stato posticipato, il che implica che ora sarà il fulcro della loro presentazione al TGS. Resident Evil ha storicamente avuto una presenza importante alla ... Leggi su eurogamer

