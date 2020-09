Renzi: «Non voglio morire leghista né vivere grillino». E ammette: «Abbiamo ingoiato il rospo» (Di martedì 1 settembre 2020) Continua a marcare le distanze, Matteo Renzi. Lo fa sia con gli ex compagni di partito, sia con gli pseudo-alleati di governo. Il che – se ce ne fosse ancora bisogno – rende evidente come l’alleanza rossogialla sia soltanto un’ammucchiata in trincea per difendere le poltrone. «Io ho fatto di tutto per mandare a casa Salvini e lo rivendico, perché un governo Salvini-Meloni avrebbe fatto male all’Italia», dice il leader di Italia Viva senza manco arrossire. E lo afferma — nel corso di Zapping su Radio1 – sorvolando sui disastri che invece ha combinato l’esecutivo Pd-M5S. «Detto questo, non voglio morire leghista ma non voglio morire o vivere grillino. La differenza col Pd è ... Leggi su secoloditalia

