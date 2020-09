Referendum sul taglio dei parlamentari, ecco il facsimile della scheda pubblicato dal Viminale (Di martedì 1 settembre 2020) Il Viminale ha pubblicato sul sito del servizio elettorale il facsimile della scheda per il Referendum costituzionale confermativo del taglio dei parlamentari che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Questo il testo del quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. I cittadini con diritto di voto potranno esprimersi barrando il sì o il no. Votando sì, quindi, l’elettore ... Leggi su ilfattoquotidiano

