Referendum: Di Maio: "I veri populisti sono i sostenitori del NO" (Di martedì 1 settembre 2020) La data del Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari si avvicina e Luigi Di Maio si scaglia contro i sostenitori del No: "Chissà come la prenderanno ora i fautori del No, gli stessi che mentono dicendo che la riduzione di 345 parlamentari comprometterà la rappresentanza. Inizieranno a chiamarci tutti populisti? Ma non sarà che i veri populisti sono loro?". Nicola Zingaretti: 'PD sotto attacco. Chi vuole le elezioni anticipate lo dica' Lo sfogo del segretario dem su Repubblica: "Non è più possibile sopportare l’ipocrisia di chi agisce per destabilizzare il quadro politico attuale". L'ex capo politico del M5s e ministro degli Esteri commenta su Facebook uno studio ... Leggi su blogo

La7tv : #lariachetira @CarloCalenda a tutto tondo sui prossimi scenari politici. Annunciando il NO al #taglioparlamentari a… - Adnkronos : #Referendum, #DiMaio: 'Non sarà che veri populisti fautori del no?' - fattoquotidiano : Referendum, Di Maio: “Con il Sì ci adeguiamo a numeri europei. Non esiste problema di democrazia o rappresentativit… - Agricolturabio1 : RT @ConteZero76: PS: Se passasse il referendum e all'indomani Di Maio ed i suoi si rifiutassero di cambiare la legge elettorale posso andar… - gieffeci71 : RT @marioadinolfi: Io insisto, il sì di Salvini e Meloni al referendum del 20 settembre mi pare incredibile. Ci sono venti giorni per organ… -