Ranieri: “Kanté? Per l’Inter sarebbe un grande colpo” (Di martedì 1 settembre 2020) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha commentato così l’eventualità che Kanté diventi un giocatore dell’Inter, giocatore che l’attuale allenatore della Sampdoria ha allenato al Leicester: “sarebbe un ottimo acquisto, per i nerazzurri certamente, ma in assoluto per il campionato italiano. In campo è un moto perpetuo, generoso e bravo nel recuperare e distribuire palloni. Ha buone qualità, anche se non è un fantasista, ma è molto difficile che sbagli un passaggio perché interpreta sempre il ruolo con grande attenzione e concentrazione” Foto: sito ufficiale Sampdoria L'articolo Ranieri: “Kanté? Per l’Inter sarebbe un grande colpo” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

