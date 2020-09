Per un'educazione trasformatrice (Di martedì 1 settembre 2020) Per formare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva e globale e planetaria è necessaria la formazione di educatori che siano animati non da una cultura della trincea e dell'arroccamento, ma da una cultura degli avamposti e dunque del rischio, del cambiamento e della trasformazione. In questo articolo mi metterò a comunicare alcuni pensieri sulla trasformazione, sul contesto mediatico, sul clima di paura e di insicurezza che produce il fatalismo e il fanatismo che impediscono il (...) - Tribuna Libera / Istruzione, Scuola Leggi su feedproxy.google

