Pato, dal tumore all’errore del cugino per la patente. Tra Giulietta e Romeo e il ‘Playboy’ di Ronaldo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alexandre Rodrigues da Silva, noto a tutti come Pato, compie oggi 31 anni. Inizia la carriera con le giovanili dell’Internacional, squadra con cui esordisce e si fa subito notare a suon di gol. E’ il Milan a portarlo in Europa. Con i rossoneri segna all’esordio (contro il Napoli), poi una serie infinita di infortuni lo frenano. Nel 2013 torna in Brasile, al Corinthians. Poi due anni al San Paolo, sei mesi al Chelsea, un anno al Villarreal, due ottime stagioni con il Tianjin Quanjian. Dal 2019 è tornato al San Paolo. Per Pato anche 27 presenze e 10 gol in nazionale. Le sue movenze, eleganti e grezze, ma soprattutto il suo baricentro basso gli valsero a soli 8 anni il soprannome di una vita: ‘papero’. Coincidenza vuole, tra l’altro, che il suo nomignolo sia un toponimo: in brasiliano, infatti, papero ... Leggi su calcioweb.eu

Nell'attesa che entri nel vivo un calciomercato per certi versi assurdo e non ancora cominciato (durerà dal 1° settembre al 5 ottobre 202 ...

I numeri, nel calcio, sono importanti. No, non dico i "numeri", quelli da circo estratti alla bisogna come una stentorea, ma ormai un po' trita, didascalia dal vocabolario di un ben noto telecronista ...

