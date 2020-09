"Passi in rosa" racconti di umana bellezza a Saione con la Liria (Di martedì 1 settembre 2020) Arezzo 1 settembre 2020 - Parole come bellezza, gratitudine, rinascita, amore, dono, meraviglia, perdono, resilienza possono esprimere bellezza. E di questo c'è bisogno dopo un lungo periodo in cui le ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Passi rosa Passi in rosa, trekking urbano per riscoprire l'umana bellezza a Saione ArezzoNotizie La Mandrakata: il drink di Max La Rosa che fa salire una Febbre da Cavallo

Avevamo già parlato di Max La Rosa, patron e barman del Divan Japonais di Frascati (Roma): un posto in cui, non appena entri e ti siedi, il tempo magicamente si ferma e si ha la sensazione di viaggiar ...

Alessandro Benvenuti dai Giancattivi ai Delitti del BarLume: ‘non mi sono mai accontentato’

59 giorni di lockdown sono i giorni raccontati da Alessandro Benvenuti nel suo ultimo spettacolo in scena lunedì 7 settembre a Fiesole. Il comico toscano attore, regista, scrittore, direttore artistic ...

