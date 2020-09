Milan, chi è Brahim Diaz: un gioiello mancino per Pioli (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Quando il Manchester City prese la decisione di vendere Brahim Diaz al Real Madrid per una cifra intorno ai 17 milioni più bonus, decise di inserire una clausola anti Manchester United, in grado di far lievitare la percentuale spettante ai citizens in caso di cessione ad un altro club di Manchester. Un aneddoto che la dice lunga su quanto Guardiola credesse nel talento del classe 1999. Dal trasferimento al Real Madrid le cose non sono andate esattamente come sperato. Dal 2018 Brahim ha collezionato ventuno presenze in due stagioni, con due gol. Poco per un ventunenne. Ma di tempo ce n’è ancora e se il Real Madrid ha insistito tanto per avere ancora un diritto sul calciatore (si vedranno con l’ufficialità i dettagli dell’operazione), allora un motivo deve esserci. mancino ma ... Leggi su sportface

