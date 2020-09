Liliana Segre: “La vita è bella non è realistico. Schindler’ s List? Comparse in carne, noi eravamo scheletrici” (Di martedì 1 settembre 2020) Liliana Segre, 90 anni il 10 settembre, è sempre stata attiva sia in politica che con i suoi racconti affinché si raccontasse l’Olocausto, per non dimenticare una delle pagine più tremende della nostra storia. La Segre è una delle superstiti dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al momento vive sotto scorta dopo aver ricevuto messaggi pesantissimi di odio e relative minacce. La senatrice è impegnata con la speciale Commissione contro l’odio. “Antisemitismo e razzismo ci sono sempre. Semplicemente in alcuni momenti è più facile che riemergano. – ha spiegato in una intervista a Il Corriere della Sera – Certo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

lucianonobili : «Dopo Auschwitz mi hanno salvata l'amore e lo studio. Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitor… - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano l’Italia' - chetempochefa : Tocca ai più giovani passarsi tra loro una parola d’ordine, quella di un sacrificio coraggioso, di essere, finché n… - FQMagazineit : Liliana Segre: “La vita è bella non è realistico. Schindler’ s List? Comparse in carne, noi eravamo scheletrici” - Noovyis : (Liliana Segre: “La vita è bella non è realistico. Schindler’ s List? Comparse in carne, noi eravamo scheletrici”)… -