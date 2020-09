Le date della Serie A 2020-2021 (Di martedì 1 settembre 2020) . Via al campionato il 19 settembre con l’ultima giornata in programma il 23 maggio. ROMA – . In attesa di conoscere il calendario, la Lega ha reso noto tutti gli appuntamenti di una stagione che si preannuncia molto impegnativa. Il ritardo di un mese ha portato all’eliminazione della pausa natalizia con i giocatori che scenderanno in campo anche durante le festività, anche se i giorni saranno svelati solo nella giornata di mercoledì 2 settembre 2020. I turni infrasettimanale sono sei mentre le soste saranno tre con l’ultima il 28 marzo 2021. Lo stop è strettamente legato agli impegni dell’Italia di Roberto Mancini. L’ultima giornata di questa stagione anomala è stata fissata per il 23 maggio con la Lega e le squadre che sperano di poter concludere in modo regolare il ... Leggi su newsmondo

