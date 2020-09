La nascita dei Ferragnez. Stories da un matrimonio, due anni dopo (Di martedì 1 settembre 2020) Due anni fa, quando con Andrea Minuz andammo a fare “il pezzo” sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto, le reazioni di colleghi e congiunti furono di due tipi: fichissimo! (sotto i 40 anni); e: perché lo fate? (dai 40 agli 80, la maggioranza). Nessuno in ogni caso si premurò di andarci, ci Leggi su ilfoglio

team_world : Congratulazioni a Ed Sheeran e Cherry Seaborn per la nascita di Lyra Antarctica ?? ...sappiamo già a chi toccherà de… - pittapittore : RT @val_ciarambino: Ridaremo nuova vita alla #canapa perché questo vorrà dire tanti posti di lavoro per i nostri giovani, nascita di nuove… - tranellio : RT @val_ciarambino: Ridaremo nuova vita alla #canapa perché questo vorrà dire tanti posti di lavoro per i nostri giovani, nascita di nuove… - Elisa_Gamillo : RT @team_world: Congratulazioni a Ed Sheeran e Cherry Seaborn per la nascita di Lyra Antarctica ?? ...sappiamo già a chi toccherà dei due ca… - ciolonap : RT @val_ciarambino: Ridaremo nuova vita alla #canapa perché questo vorrà dire tanti posti di lavoro per i nostri giovani, nascita di nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : nascita dei La nascita dei Marlene Kuntz ei retroscena dietro i 3 dischi pubblicati, Godano si racconta al pubblico campobassano Molise Tabloid Mostra Bernardino Ramazzini (1633-1714). Primo medico del lavoro - Carpi

Prima di presentarsi alle mostre informarsi sulle modalità di ingresso in relazione all’emergenza Covid-19 e visitare il sito ufficiale dell’evento per avere conferma delle date e degli orari. L’espos ...

Mediaset, il tribunale olandese a favore di Vivendi nel ricorso sul progetto Mfe

MILANO - Il Tribunale di Amsterdam ha accolto il ricorso di Vivendi sulla fusione tra Mediaset e la controllata spagnola che ha avviato la nascita e le regole di Mfe, l'holding nella quale il Biscione ...

Prima di presentarsi alle mostre informarsi sulle modalità di ingresso in relazione all’emergenza Covid-19 e visitare il sito ufficiale dell’evento per avere conferma delle date e degli orari. L’espos ...MILANO - Il Tribunale di Amsterdam ha accolto il ricorso di Vivendi sulla fusione tra Mediaset e la controllata spagnola che ha avviato la nascita e le regole di Mfe, l'holding nella quale il Biscione ...