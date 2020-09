La decisione del Cts: niente mascherine obbligatorie a scuola se c’è il distanziamento (Di martedì 1 settembre 2020) Il primo settembre 2020 inizia il nuovo anno scolastico ed è tempo di ufficializzare le decisioni in vista del ritorno a scuola dei bambini e dei ragazzi. Il comitato tecnico scientifico nella tarda serata di ieri ha comunicato le nuove linee guida, dopo aver ascoltato dubbi ed esigenze di presidi, insegnanti e medici in merito alla possibilità di far usare, soprattutto ai bambini di scuola elementare, per tutto l’orario scolastico la mascherina. Il CTS ha quindi valutato che, dove non sia necessario, nelle classi in cui è possibile mantenere la distanza di un metro, almeno, tra un banco e l’altro, i bambini e i ragazzi non saranno costretti a indossare la mascherina. Questa decisione vale per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria è possibile se ... Leggi su ultimenotizieflash

