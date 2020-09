Jorge Messi verso Barcellona: incontro con Bartomeu per sancire l'addio (Di martedì 1 settembre 2020) ROSARIO, ARGENTINA, - Leo Messi è sempre più lontano dal vestire la maglia del Barcellona . Secondo l'indiscrezione di Olé, con annesse foto, il padre del campione argentino, Jorge, è partito da ... Leggi su corrieredellosport

marcoconterio : ???? Jorge #Messi è a Manchester per il trasferimento di Lionel Messi al #MCFC. @TuttoMercatoWeb - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - jarroestilo : Pippo setiembre Jorge messi - Niall_theb4dboy : Pippo Setiembre Jorge Messi - sportli26181512 : Jorge Messi verso Barcellona: incontro con Bartomeu per sancire l'addio: Il padre della 'Pulce' vedrà il presidente… -