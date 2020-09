Irama incontra i fan virtualmente e presenta l’EP Crepe: come partecipare all’evento (Di martedì 1 settembre 2020) Irama incontra i fan virtualmente martedì 8 settembre a partire dalle ore 19.30. L’evento è organizzato da laFeltrinelli e consentirà ai fan in possesso dell’EP Crepe di partecipare ad una esclusiva anteprima a loro riservata. Il nuovo progetto discografico di Irama segue il grande successo estivo del singolo Mediterranea, con il quale l’artista ha dominato le classifiche. Per realizzare la copertina dell’album è stata utilizzata la tecnica giapponese Kintsugi che consiste nell’utilizzo di oro o argento liquido per la riparazione di oggetti in ceramica che si rompono. In questo modo, la crepa viene evidenziata e valorizzata attraverso l’utilizzo dei metalli preziosi e la superficie rotta assume un nuovo ... Leggi su optimagazine

