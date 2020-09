Il Washington Post contro il Vaticano per il silenzio sulle repressioni a Hong Kong (Di martedì 1 settembre 2020) Il Washington Post pubblica un editoriale di George Wiegel sulla mancata presa di posizione del Vaticano per la difesa dei diritti umani a Hong Kong e degli uiguri. L’esperto dell’Ethic and Public Policy Center ricorda che Papa Giovanni Paolo II aveva imPosto alla Santa Sede una profonda vocazione per la difesa di questi diritti in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

WASHINGTON - Twitter e il presidente degli Stati Uniti negli ultimi giorni hanno un rapporto difficile. I tweet di Trump distorcono la realtà, su Covid, o sulla Guardia Nazionale. Twitter li rimuove.

Mentre il mondo democratico fatica a trovare contromisure adeguate alla crescente repressione della Cina a Hong Kong, c'è un attore attualmente 'disimpegnato' che potrebbe svolgere un ruolo significat ...

