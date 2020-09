Il referendum non è un taglio alla casta ma una riduzione della rappresentanza, dice una deputata Cinquestelle (Di martedì 1 settembre 2020) «Chi si schiera per il No ha molti argomenti per motivare la sua posizione, ad esempio perché non vuole accettare un taglio alla democrazia». Lo dice a Linkiesta Mara Lapia, deputata sarda del Movimento cinque stelle, che si è dichiarata apertamente dalla parte del No al referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. deputata Lapia, lei è per il No al referendum, perché? Il mio no, in controtendenza rispetto al mio movimento che peraltro ha sempre parlato di taglio ai costi della politica, non certo di taglio dei parlamentari, e non ha mai portato la questione al voto dei militanti, si basa essenzialmente su motivazioni di carattere ... Leggi su linkiesta

Conto alla rovescia per il referendum costituzionale confermativo che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Ed ecco il facsimile della scheda elettorale. Questo il testo del quesito stampato sulla scheda: ...

La data del 14 settembre per l’avvio dell’anno scolastico resta quella ufficiale, ma la Giunta regionale ieri sera ha deciso di estendere a tutte le scuole, anche a quelle non sede di seggi elettorali ...

