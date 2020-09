Il Foggia è in C, ma Picerno e Bitonto annunciano ricorsi (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Il 'day after' spinge sempre all'analisi di cosa è avvenuto e a seconda delle latitudini le interpretazioni sono differenti come i relativi stati d'animo. La sentenza del Tribunale Federale ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Il Foggia è in C, ma Picerno e Bitonto annunciano ricorsi: Il secondo round alla Corte Federale d’Appello. Si atten… - SignorAldo : RT @IlMattinoFoggia: Promozione del #Foggia a discapito del #Bitonto (per la partita col #Picerno )? Il sindaco @MichAbbaticchio : «Consigl… - PugliaStream : Partita venduta al Picerno: il Bitonto perde la C, promosso il Foggia - ruiciccio : RT @corrmezzogiorno: #Bari Partita venduta al Picerno: il Bitonto perde la C, promosso il Foggia - corrmezzogiorno : #Bari Partita venduta al Picerno: il Bitonto perde la C, promosso il Foggia -