Il cavallo di Troia sotto le mura di Zingaretti e del Pd (Di martedì 1 settembre 2020) La scelta referendaria interpretata come il cavallo di Troia con cui dare l’assalto decisivo a palazzo Chigi. E’ l’obiettivo di un fronte trasversale, non quello legittimo e naturale che si esprime nei Si e nei No al quesito costituzionale, ma quello che usa strumentalmente il voto. Non ne fa mistero la destra che anzi sul cavallo mette le sue punte d’attacco, dal forzista Brunetta al leghista Borghi, e senza giri di parole invita a votare No per mandare a casa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Oggi l’Italia compie un altro formidabile passo avanti - si fa per dire - verso la definitiva trasformazione in una democrazia giudiziaria: dopo molti rinvii entra infatti in vigore la riforma delle i ...

Virus: tutto quello che c'è da sapere su Grad-CoV2, il primo vaccino italiano made in Verona

Lunedì 31 agosto nella cornice di Palazzo Giuliari, sede del Rettorato, il magnifico rettore dell’università di Verona, Pier Francesco Nocini, il sindaco di Verona Federico Sboarina insieme anche al p ...

