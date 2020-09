Gp Monza, Vettel: “Sarà facile dirsi addio senza tifosi” (Di martedì 1 settembre 2020) Domenica, sul circuito di Monza, Sebastian Vettel correrà la sua ultima gara con la Ferrari, un evento che si preannuncia carico di emozioni per il pilota tedesco: “In un certo senso è meglio che non ci siano tifosi, ma non fraintendetemi. Sarà triste non vedere i tifosi a Monza, ma è la prima volta. In questi anni, in giro per il mondo, sono sempre stato travolto dell’affetto dei tifosi, in Italia in maniera speciale. Penso che sarebbe difficilissimo correre vedendo tutta la gente che ti sostiene sapendo che è l’ultima volta in rosso. In questa chiave forse sarà un po’ più semplice cosi”. Poi sottolinea il suo ricordo più bello con la Rossa: “Di solito rispondo che il meglio deve ancora venire ma questa è una stagione difficile, per ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportF1 : #Vettel: 'Spa favorevole nel 2019? Oggi è il contrario... qui e Monza avremo vita difficile' ?? @mara_sangiorgio… - periodicodaily : Gp Monza, Vettel: “Sarà facile dirsi addio senza tifosi” - micheleles25 : RT @F1Spazio: Vettel si racconta: 'Sognavo la Ferrari da ragazzo. Ho vissuto bei momenti, rimpiango di non aver vinto' - pandoborris : RT @megalomaxi92: Oggi inizia la settimana che ci porta a #Monza per l'#ItalianGP: una pista magnifica che ha fatto, da sempre, la storia d… - F1Spazio : Vettel si racconta: 'Sognavo la Ferrari da ragazzo. Ho vissuto bei momenti, rimpiango di non aver vinto'… -