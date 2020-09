Elon Musk è il terzo uomo più ricco al mondo (Di martedì 1 settembre 2020) Elon Musk è il terzo uomo più ricco al mondo. I suoi titoli valgono 111,3 milioni di dollari. ROMA – Elon Musk è il terzo uomo più ricco al mondo. Secondo quanto riportato dall’Ansa, i titoli dell’imprenditore sono cresciuti di oltre l’8,7% volando a un valore di 111,3 miliardi di dollari. Una cifra che ha permesso al patron della Tesla di superare Mark Zuckerberg che si è fermato a 110,5 miliardi di dollari. Un arricchimento di 76,1 miliardi per lui – scrive il Bloomberg Billionaires Index – con la sua azienda che ha guadagnato il 475%. Il lockdown non ferma Tesla Una crescita continua da parte di ... Leggi su newsmondo

Elon Musk è riuscito a battere Mark Zuckerberg, aggiudicando così il terzo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Nel club dei miliardari che si è arricchito durante il coronavirus, ...

