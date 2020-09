Elodie pubblica questa foto, arriva l’inaspettato commento di Belen (Di martedì 1 settembre 2020) La cantante Elodie non solo ha ottenuto un grande successo musicale con il suo tormentone Ciclone, ma riceve tanti consensi anche sui social network. questa volta però, Belen Rodriguez ha omaggiato la cantante con un commento davvero inaspettato. Scopriamolo subito. Un vero ciclone La cantante Elodie continua a macinare grandi successi e ormai la sua … L'articolo Elodie pubblica questa foto, arriva l’inaspettato commento di Belen proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

informadonna : Elodie pubblica su twitter alcuni degli insulti sessisti che le sono stati rivolti dopo aver espresso il dissenso v… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie pubblica

MeteoWeek

La nuova voce del verbo pop che sta segnando l’estate 2020 con una doppietta di hit a presa rapidissima - in ordine sparso tra elettronica, ritmi gitani, clima urban - è protagonista in concerto con l ...Si è conclusa l'edizione 2020 di Battiti Live, il festival musicale dedicato ai tormentoni estivi, la cui ultima puntata è andata in onda su Italia 1 il 31 agosto. Al di là della "padrona di casa" Eli ...