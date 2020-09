Elettra Lamborghini su tutte le furie: “Non vi permettete…sciacquatevi la bocca!” (Di martedì 1 settembre 2020) Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Elettra Lamborghini si è arrabbiata ed è andata su tutte le furie. Elettra Lamborghini è una bellissima donna che con il passare del tempo sta conquistando la scena musicale italiana. Ma vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore. Elettra Lamborghini su tutte le furie: “Non vi … L'articolo Elettra Lamborghini su tutte le furie: “Non vi permettete…sciacquatevi la bocca!” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Elettra Lamborghini: 'Non è vero che non rispetto le norme anti-covid. Il virus vi ha trasformato in serpi' https://t.c… - pezzvdiparadiso : RT @_mirianaa__: elettra lamborghini è quel tipo di cantante che può non piacerti la sua musica ma la segui comunque perché è una delle poc… - grazavrblooses : RT @_mirianaa__: elettra lamborghini è quel tipo di cantante che può non piacerti la sua musica ma la segui comunque perché è una delle poc… - mynameisilaria : RT @_mirianaa__: elettra lamborghini è quel tipo di cantante che può non piacerti la sua musica ma la segui comunque perché è una delle poc… - HuffPostItalia : Elettra Lamborghini: 'Non è vero che non rispetto le norme anti-covid. Il virus vi ha trasformato in serpi' -