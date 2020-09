Ecobonus - Dall'1 settembre ripartono le prenotazioni (Di martedì 1 settembre 2020) ripartono le prenotazioni della nuova tornata di incentivi allacquisto di auto nuove: l'1 settembre, con 17 giorni di ritardo rispetto allentrata in vigore del decreto agosto, è infatti tornata online la piattaforma del ministero dello Sviluppo economico. Il contributo spetta a tutti i contratti di acquisto di vetture che rientrano nei parametri previsti Dalla legge in termini di emissioni e prezzo di listino siglati a partire da quella data, che in queste ore i dealer stanno inserendo nella piattaforma.Solo 100 milioni per le auto più richieste. La criticità è data Dallesiguità delle risorse stanziate per le auto con emissioni comprese tra 91 e 110 g/km, per le quali sono disponibili appena cento milioni, una somma che nelle previsioni degli addetti ai lavori ... Leggi su quattroruote

L’Ecobonus e Sismabonus 110% sono un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° ...

Ecobonus auto, via alle richieste con i timori sull'esaurimento dei fondi. Le bici ancora ai box

Parte con il forte dubbio che esauriscano i fondi, per la fascia di veicoli più cercati sul mercato, l'ecobonus per l'acquisto di automobili meno inquinanti, modificato a più riprese dal governo. Da o ...

